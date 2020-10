I beni rinvenuti potrebbero avere un notevole valore

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, impiegati in servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona.

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lacedonia(AV) hanno deferito ins.l. alla Procura della Repubblica di Avellino una persona 55enne originario dell’AltaIrpinia, per possesso di beni culturali appartenenti al patrimonio dello Stato. Infatti, in seguito a perquisizione locale e domiciliare, venivano rinvenuti all’interno dell’abitazione del predetto soggetto anfore, piatti e suppellettili presumibilmente risalenti all’epoca romana.

I beni rinvenuti potrebbero avere un notevole valore per il rilevante interesse storico ed archeologico.

I militari hanno proceduto all’immediato sequestro della merce che sarà sottoposta ai necessari accertamenti della competente Soprintendenza anche per risalire all’originaria provenienza.