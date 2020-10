Si riducono le code agli sportelli del Cup della Città ospedaliera e del plesso Landolfi

Cinque casse automatiche di ultima generazione per il pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. Dopo un necessario periodo di prova dei nuovi macchinari, i totem sistemati in diversi punti dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino sono al momento completamente fruibili dai cittadini per effettuare i pagamenti (non le prenotazioni) sia delle prestazioni ambulatoriali istituzionali che di quelle in regime di intramoenia senza doversi recare agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP).

I cinque dispositivi di riscossione sono collocati:

1 nei pressi del punto informazioni all’ingresso della Città ospedaliera

2 nell’area adiacente al Cup-Ticket (Città ospedaliera)

1 nella sala di attesa del Pronto soccorso (Città ospedaliera)

1 all’ingresso del plesso ospedaliero “Landolfi” di Solofra.

Per utilizzare le casse automatiche è necessario che gli utenti siano in possesso del numero del codice a barre presente sul foglio di prenotazione (se la prenotazione è avvenuta agli sportelli) o del numero della prenotazione (se la prenotazione è stata effettuata telefonicamente). L’importo può essere versato in contanti, con carta di credito o con bancomat. L’operazione termina con il rilascio della ricevuta di pagamento.

Il nuovo servizio, che rientra in un processo di revisione e potenziamento organizzativo complessivo, consentirà anche di ridurre le code agli sportelli del Cup, contribuendo a favorire il rispetto delle misure di sicurezza adottate per contenere il contagio da SARS-CoV-2.