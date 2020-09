All'iniziativa hanno contribuito anche i Vigili del Fuoco

Avellino – Durante la mattinata di oggi 26 settembre, la solidarietà ha fatto tappa ad Avellino, infatti i donatori della Polizia di Stato hanno organizzato una donazione di sangue cui hanno contribuito i Vigili del Fuoco di Avellino. Un modo per continuare a testimoniare l’importanza di un gesto semplice che salva la vita. A partire dalle ore 8.00 è stato possibile donare il sangue all’interno dell’autoemoteca Avis di Caserta, presente nello spazio antistante la Questura di Avellino in via Palatucci.

Alle 10.30 vi è stato un incontro con la stampa nella Sala Manganelli con il Questore Dott. Maurizio Terrazzi e il Comandante dei Vigili del Fuoco Luca Ponticelli., i quali hanno espresso vivo apprezzamento per l’ottima riuscita dell’iniziativa, che è andata oltre ogni aspettativa.