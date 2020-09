Donatorinati organizza una raccolta di sangue

L'iniziativa in collaborazione con i vigili del fuoco

Donatorinati Polizia di Stato ha organizzato una donazione di sangue in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Avellino.

Un modo per continuare a testimoniare l’importanza di un gesto semplice che salva la vita. A partire dalle ore 8.00 di domani 26 settembre sarà possibile donare il sangue all’interno dell’autoemoteca Avis di Caserta, presente nello spazio antistante la Questura di Avellino in via Palatucci. “Ringrazio tutti i volontari e i donatori per l’attenzione e l’affetto che ci hanno finora riservato e che sono convinto si rafforzerà ogni giorno di più – afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale Donatorinati.

“Sono certo che i cittadini avellinesi sapranno apprezzare questa iniziativa, il popolo irpino è un popolo generoso e attento alle esigenze dei più deboli ”- afferma il gen. Antonio Barbato Presidente Regionale DonatoriNati Campania. Alle 10.30 previsto un incontro con la stampa nella Sala Manganelli con il Questore Maurizio Terrazzi.