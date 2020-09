In maggioranza trionfano Alaia, Petracca e Petitto, spazio all'opposizione per Ciampi

Avellino - Terminato lo scrutinio per le elezioni regionali 2020, che vedono il trionfo del governatore uscente Vincenzo De Luca, con un boom di voti in irpinia superiore ai 3/4 dei votanti.

A differenza di 5 anni fa, però, quando il centrosinistra raccolse ben 4 consiglieri regionali in irpinia facendo en-plein, questa volta c’è uno spazio anche per l’opposizione, con un seggio assegnato al movimento 5 stelle.

La sorpresa, analizzando il voto irpino, sembra essere il Presidente del Consiglio Regionale uscente Rosetta D’Amelio che nonostante le oltre 10 mila preferenze non riesce a conquistare uno scranno al centro direzionale. Risulta eletto, infatti, nella lista del Partito Democratico Maurizio Petracca che raccoglie ben 14815 preferenze. Il più votato del PD non è però il recordman di questa tornata elettorale, risulta essere Mr. Preferenze il consigliere del mandamento Enzo Alaia che addirittura triplica il consenso delle scorse elezioni risultando il più votato di tutta l’irpinia con ben 15725 preferenze, conquistando un seggio per la lista Italia Viva. Il terzo ed ultimo seggio per il centrosinistra viene conquistato da Livio Petitto che con la lista Davvero Verdi, Partito Animalista e con oltre 11 mila preferenze entra in consiglio regionale, tra l’altro conquistando l’unico seggio regionale per la sua lista.

Il quarto ed ultimo seggio dell’Irpinia è un’autentica sorpresa, infatti, viene conquistato dall’ex sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi che con appena 1613 voti è il primo del Movimento 5 stelle e diviene per la prima volta consigliere regionale, portando per la prima volta una rappresentanza grillina proveniente dall’irpinia in consiglio regionale

