40 enne denunciato per spaccio

Avellino – Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto un’altra attività è stata condotta nel capoluogo Irpino dove i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente ai colleghi della Sezione Operativa, hanno eseguito svariate perquisizioni e denunciato un 40enne del posto ritenuto responsabile di Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa i Carabinieri hanno individuato nel predetto un possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga. E, all’esito della perquisizione domiciliare, all’interno di un lavatoio presente sul terrazzo, sono stati rinvenuti 50 grammi di marijuana, ben occultati tra alcuni ortaggi.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro unitamente ad un bilancino elettronico, ad un taglierino e ad altro materiale utile al confezionamento delle dosi, rinvenuto nella camera da letto.

Per il 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.