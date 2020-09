La legalità, dunque, è al primo posto per il medico di Montoro

Avellino – “L’Irpinia non è più isola felice”. Bruno Aliberti, candidato della lista Noi Campani con Mastella, interviene in merito agli ultimi fatti di cronaca verificatisi in provincia. “Quanto avvenuto nelle ultime settimane -dichiara – è un vero e proprio campanello d’allarme. Non possiamo abbassare la guardia. E’ fondamentale che lo Stato si affermi sul territorio facendo percepire la propria presenza attraverso maggiori controlli e rafforzando quei presidi fondamentali di legalità. Non è il tempo della retorica, non è il tempo di manifestazioni colorate, è questo il momento di unirsi intorno alle forze di pubblica sicurezza, di sostenere l’azione della magistratura”.