Regionali 2020: il Ministro De Micheli ad Avellino a sostengo del PD

Il Ministro dei trasporti sostiene i candidati irpini del PD: “Dare fiducia al PD significa garantire altri cinque anni di crescita per questa Regione”

Avellino - Si è tenuto oggi, presso l’Hotel de la Ville di Avellino il convegno “Irpinia Veloce” organizzato dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico.

All’incontro presente, oltre ai quattro candidati della lista PD concorrente alle prossime elezioni regionali (Rosetta D’Amelio, Maurizio Petracca, Antonella Meninno e Michelangelo Ciarcia), anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che è tornata ad Avellino per discutere di iniziative, finanziamenti e prospettive a sostegno della mobilità, dello sviluppo industriale e dei servizi al cittadino.

Il Ministro, protagonista assoluto dell’incontro, non ha potuto esimersi dal parlare della stazione Hirpina localizzata tra i comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda: «Tutti i tempi previsti nell’ultimo crono-programma sono stati ampiamente rispettati. L’ultima volta che sono venuta qui, in Irpinia, fu per il convegno sulla stazione Hirpina che è in assoluto l’infrastruttura più strategica da completare al sud e sulla quale non solo ci giochiamo una parte importante del nostro piano “Italia veloce” ma anche uno degli strumenti più potenti di lotta alle disuguaglianze in un’area che ha dubbiamente bisogno sia in quanto sud sia in quanto area interna. Siamo dunque certi che l’impatto economico prima della fase di cantiere e poi della messa in opera possano determinare gli effetti economici previsti nell’impianto economico-finanziario».

De Micheli ha ricordato inoltre, che in Campania è in corso un progetto di investimento di ben 16 miliardi, gran parte dei quali andrà inevitabilmente a determinare lo sviluppo delle ferrovie: «La parte migliore la fanno le ferrovie: strumento di mobilità sostenibile sul piano ambientale, ancor più sostenibile sul piano sociale e aiuto in termini di collegamenti anche delle merci oltre che delle persone».

Infine, sul punto regionali, riferendosi ai quattro candidati della lista irpina del PD che concorrono, insieme a tante altre, ad assicurarsi un posto a Palazzo Santa Lucia, ha con grande orgoglio dichiarato che: «La liste del pd è molto forte e competitiva. Ci sono persone che hanno già dimostrato o nella loro vita politica-istituzionale o nella loro vita professionale di essere capaci e di mettersi a disposizione delle persone».

Durante il confronto, sono stati numerosi gli incitamenti alla riconferma del Governatore uscente Vincenzo De Luca e lo stesso Ministro, con grande fermezza, ha rammentato a tutti i presenti che «In quesi cinque anni la Campania ha fatto un salto di qualità incredibile anche sul fronte delle infrastrutture ma più in generale si è riappropriata di tanti segmenti industriali, di una serie di strumenti utili per la qualità della vita delle persone che merita di dare una conferma del Presidente».

«Dare fiducia alla lista e ai candidati del PD significa garantire altri cinque anni di crescita per questa Regione» – così ha dichiarato con estremo rigore De Micheli.