Ulteriore stretta per la movida avellinese con l’obbligo di mascherina nei luoghi più esposti al rischio assembramenti

Avellino - Con nuova ordinanza, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha disposto l’obbligo perentorio di indossare correttamente il dispositivo di protezione dalle 20 alle 6 del mattino in questo fine settimana a chiunque transiti o permanga in determinate aree pubbliche.

Difatti, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 con cui è fatto l’obbligo dalle ore 18 alle ore 6 di indossare la mascherina anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove sia più agevole il formarsi di assembramenti, il sindaco avellinese ha precisato, in particolar modo, che l’obbligo riguarda soprattuto i luoghi avellinesi più esposti al rischio di assembramenti:

- Corso Vittorio Emanuele,

- Piazza Libertà,

- Via De Conciliis,

- Viale Italia,

- e nelle prossimità di esercizi commerciali e luoghi di ritrovo in via Urciuoli, Viale Italia, via Perrottelli e via Tuoro Cappuccini.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.