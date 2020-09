Mercogliano – Rinviati tutti gli eventi previsti per il fine settimana in città

Rinviati il concerto di Sal Da Vinci, le elezioni del presidente e dei consiglieri del Forum dei Giovani e tutte le attività ludiche

Mercogliano - “Stamattina abbiamo stabilito di rinviare il concerto di Sal Da Vinci, le elezioni del presidente e dei consiglieri del Forum dei Giovani e tutte le attività ludiche e di intrattenimento previste per questo fine settimana a Mercogliano. – spiega il Sindaco Vittorio D’Alessio - La decisione è puramente a scopo cautelativo collettivo, poiché sono convinto che, in merito al concerto, saremmo riusciti egregiamente a gestire il rispetto delle norme anti-contagio all’interno dell’area delimitata, tuttavia, probabilmente, avremmo potuto avere difficoltà a controllare i comportamenti scorretti di coloro che si sarebbero, inevitabilmente, assembrati nelle aree circostanti al piazzale della funicolare.

Ieri pomeriggio mi sono confrontato con le autorità competenti che mi hanno dato parere favorevole allo svolgimento della manifestazione, anche in considerazione del fatto che le positività registrate a Mercogliano sono circoscritte, mappate e monitorate e che a Mercogliano non c’è alcun focolaio, ma ho scelto la strada della prudenza e disposto il rinvio di tutte le attività che avrebbero potuto comportare assembramenti, incluse quelle organizzate da bar e ristoranti all’esterno dei loro locali. È solo un posticipazione di date, sia il concerto che le elezioni si svolgeranno quanto prima, perché, come abbiamo già dimostrato con gli eventi di ferragosto, la ripartenza è possibile solo se affidata al senso civico di ognuno di noi, al rispetto delle regole e degli altri.”