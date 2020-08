Regionali 2020- Campania Libera presenta i propri candidati

Sabino Basso, Giovanni D'Avanzo, Katia Di Pietro e Elisabetta Graziano i nomi proposti dalla lista

Avellino - Si è tenuta questa mattina presso il Viva Hotel la presentazione della lista Campania Libera a sostegno della candidatura alla presidenza di Vincenzo de Luca.

“Siamo una squadra giovane ma ricca di idee – spiega Basso - e abbiamo intenzione di portare qualcosa di nuovo, vogliamo poter dire la nostra. La nostra priorità è assolutamente il lavoro. Non è possibile vedere questa elemosina di posti lavoro. E’ indegno per il Sud, la Campania e soprattutto per l’Irpinia”.

Lo stesso Basso si è poi soffermato sul Presidente De Luca e sull’accesa concorrenza che si preannuncia tra le numerose liste che appoggiano la sua candidatura: ” Ritengo che la concorrenza sia il sale della vita. Più liste ci sono e meglio è. Evidentemente – prosegue velando una leggera polemica- siamo in un contesto in cui ci sono persone molto esperte che hanno speso gli ultimi 5 anni a fare campagna elettorale. Noi siamo entrati in campagna elettorale da appena una settimana, ma diremo la nostra.