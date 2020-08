D’Amelio, Petracca, Meninno e Ciarcia sono i candidati irpini a sostegno di De Luca

Avellino - Si è tenuta stamattina, presso la sede del PD in Via Tagliamento, la presentazione della lista del Partito Democratico alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. La lista del Pd ad Avellino propone i seguenti candidati: Rosetta D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale uscente, Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale uscente, Antonella Meninno, Presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda, e Michelangelo Ciarcia, Amministratore unico di Alto Calore s.p.a., tutti impegnati nella rielezione del Governatore Vincenzo De Luca.

D’Amelio, dichiarandosi particolarmente orgogliosa di capeggiare la lista del PD, ha posto subito come problematiche fondamentali da affrontare l’occupazione e sviluppo delle nuove generazioni, la medicina, la ricerca: «Giovani,donne e ambiente sono le tre cose su cui mi impegnerò ancora di più».

«La gente chiede competenza, passione e che chi ha governato questa Regione con molto impegno in questi ultimi cinque anni ritorni alla guida» – ha dichiarato la presidente uscente rivolgendosi con grande orgoglio a De Luca.

Petracca, sottolineando orgogliosamente che la sua squadra sia assolutamente valida e coesa, si è soffermato invece sull’eccellente lavoro svolto in regione soprattutto nel campo dell’agricoltura: «Oggi siamo nelle condizioni di poter finanziare circa 2500 aziende agricole di giovani imprenditori. Il prossimo obiettivo è la sburocratizzazione differenziando le grandi aziende rispetto alle piccole e medie imprese enormemente diffuse sul nostro territorio».

Anche la giovane candidata Meninno, insegnante e madre, ha sottolineato il grande problema dell’emigrazione dei giovani, delle nuove generazioni che difficilmente riescono ad improntare il proprio futuro in Irpinia. «Imprescindibile è la cultura: De Luca ha istituito fondi, borse di studio, Erasmus per permettere ai giovani di acquisire competenze all’estero ma poi di tornare nella propria terra».

La candidata, inoltre, ha sottolineato con grande orgoglio come l’Irpinia, piena di bellezze da valorizzare, abbia il più alto tasso di incastellamento ed un’eccellente anagrafe museale.

Infine, Ciarcia, dopo aver chiesto a tutti di alzarsi per una foto di rito, ha ribadito l’impegno del partito nel contribuire alla crescita di questo paese: «Il partito vuole fortemente radicarsi sul territorio attraverso le esperienze di chi è già stato in consiglio regionale e attraverso nuove figure».