Regionali 2020- Presentata la lista “Terra in Irpinia”

La Bruna, Della Pia, De Stefano e Galdieri i candidati.

Avellino - E’ stata presentata questa sera la lista Terra in Irpinia, alla presenza di Amalio Santoro e dei candidati La Bruna, Tony Della Pia, Annamaria De Stefano ed Alfredo Galdieri.

Ad introdurre l’incontro è Santoro: “È una campagna elettorale complicata ma ci tenevamo ad essere in campo con le nostre idee.

Alle spalle abbiamo 5 anni sprecati, fatti di slogan e pochi fatti. Basti pensare alla crisi sanitaria che ha interessato gli ospedali di ariano, Sant’Angelo dei lombardi ed Avellino.

La città nei Avellino spicca per il suo ripiegamento. La campagna elettorale è il modo per fare vivere un’altra forma di pensiero.

Le alternative sono davvero inqualificabili, lo scatolone democratico di De Luca non è una strada percorribile.

Segue poi l’intervento di Rita La bruna: “Questi sono stati anni di promesse non mantenute. Ho accettato di candidarmi perché c’è bisogno di politica. Bisogna parlare di proposte. Vogliamo parlare della valle del sabato, della mobilità, del lavoro. Le aree interne hanno bisogno di servizi e digitalizzazione. Vogliamo costruire una nuova politica per le nuove generazioni.

“Combattiamo - dice Della Pia- una battaglia impari, i paesi si svuotano e vengono prosciugati delle loro risorse. Questo non è un territorio morto. Di fronte agli inciuci di destra, sinistra e 5 stelle le persone perdono fiducia nella politica. Ma è necessario che siano i giovani a proporsi per costruire il loro futuro.

“Vogliamo porre – prosegue Annamaria de Stefano – attenzione sulla ricostruzione del tessuto sociale della nostra provincia. In questa fase bisogna avere il coraggio di osare. Le istituzioni non hanno un’idea d’insieme, bisogna scardinare il sistema dello scaricabarile.

Conclude l’incontro la riflessione di Alfredo Galdieri: “Questo territorio ha bisogno del sacrificio di ognuno di noi. Bisogna tornare a mettere al centro le cose importanti. Non siamo più uomini liberi, neanche di sognare per questa terra. C’è bisogno di giustizia sociale, c’è bisogno di ricostruire il rapporto col proprio territorio”.