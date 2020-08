Il consigliere regionale uscente, Enzo Alaia, si schiera nuovamente al fianco del Governatore uscente De Luca con la lista “Italia Viva

Avellino - Si è tenuta questa mattina, in via Ferriera, 5 (adiacente piazza del popolo), la presentazione della lista “Italia Viva” rappresentata dal candidato irpino e consigliere regionale uscente Alaia che si pone nuovamente a sostegno di Vincenzo De Luca. Accanto ad Alaia, scendono in campo gli altri candidati irpini: Siano Stefania, Cerrato Antonello e Castellano Giuseppina.

«Lavoreremo su basi solide perché abbiamo costruito un gruppo solido. Rappresentiamo in provincia di Avellino la novità politica ed e per questo che sono sicura che saremo protagonisti e porteremo una ventata di entusiasmo sia nella regione Campania che in provincia» – così Siano Stefania, coordinatrice provinciale di Italia Viva e vice presidente del Consiglio comunale di Montoro rappresenta la lista a cui fieramente appartiene, delineando chiaramente gli obiettivi e le tematiche principali che la lista rappresenta: «Principale è la questione giovani. Abbiamo bisogno di creare sviluppo e lavoro per i nostri giovani. Non meno importante è la valorizzazione del nostro territorio e abbiamo le caratteristiche giuste per farlo valorizzando ciò che la nostra Provincia ci offre puntando alle bellezze territoriali e ai prodotti enogastronomici. Altro argomento caro riguarda le donne con l’impegno di istituire la figura dell’assessore a sostegno delle donna».

Passione è il concetto che muove tutti i candidati, chiarisce Enzo Alaia: «È stato un grande lavoro in questi cinque anni. Ovviamente, il percorso è stato tracciato anche per i prossimi cinque anni: sono state compiute tante iniziative in provincia di Avellino per quanto riguarda le infrastrutture, i trasporti, l’ambiente, la sanità. Siamo stati la regione d’Italia ad affrontare con maggior determinazione il problema del Coronavirus. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi emergenza nell’interesse della comunità grazie all’impegno straordinario del Presidente De Luca».

Evidente, dunque, che la lista “Viva Italia” entra in gioco seguendo il percorso già tracciato dal Governatore uscente che, secondo Alaia, ha affrontato con estrema capacità e dedizione, moltissime questioni fondamentali agevolando sempre la comunità: «Basti pensare solo all’abbonamento gratuito per tutti gli studenti della Campania. Un intervento di grande civiltà».