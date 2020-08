Corsa a due: Domenico Cioffi contro Caterina Lengua

Cervinara - Presentate le due liste che nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre si sfideranno: ”Cervinara Sempre” e ”Uniti per Cervinara”. Per la successione di Filuccio Tangredi, sarà quindi duello tra Caterina Lengua (“Cervinara Sempre”) e Domenico Cioffi (“Uniti per Cervinara”).

CERVINARA SEMPRE

Candidato sindaco: Caterina Lengua

Candidati Consiglieri:

Filuccio Tangredi

Maria Bianco

Giovanni Bizzarro

Fatima Cillo

Raffaella Cioffi

Mario Criscuoli

Paola Pallotta

Dolores Perrotta

Pierpaolo Porcelli

Luigi Romano

Carmelo Todino

Lorenzo Valente

UNITI PER CERVINARA

Candidato sindaco: Domenico Cioffi

Candidati Consiglieri:

Veronica Spiotta

Filomena Carofano

Clausia Cioffi

Stefania Anna Maria Gallo

Luigina Iuliano

Loredana Maria Mainolfi

Francesco Casale

Mario Casale

Domenico Cioffi

Sergio Clemente

Giuseppe Ragucci

Luca Sellitto