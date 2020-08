A San Mango, la carica di sindaco è contesa tra Boccuzzi, Di Blasi e Moccia

San Mango sul Calore – In vista delle imminenti elezioni amministrative che si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre, i dodici comuni irpini chiamati al voto hanno presentato stamattina le liste ufficiali.

A San Mango sul Calore, sono in tre a contendersi la carica di sindaco: Teodoro Boccuzzi di “Uniti per San Mango“, Francesco Di Blasi di “San Mango bene comune” e Salvatore Moccia di “Insieme per San Mango“.

Di seguito le liste:

UNITI PER SAN MANGO

Candidato sindaco: Teodoro Boccuzzi

Candidati Consiglieri:

Carmela Balestrieri

Mariangela Catino

Canzio Coppola

Domenica Martino

Simona Mastantuoni

Teodoro Sibilia

Teodoro Villacci

Catia Guarente

SAN MANGO BENE COMUNE

Candidato sindaco: Francesco Di Blasi

Candidati Consiglieri:

Teodoro Caporale

Rodolfo Cataldo, detto Antonio

Marisa Catino

Teodoro Antonio D’Angelis

Carmela Frisani

Antonella Ottaviano

Jimmy Palmariello

Vincenzo Prizio

INSIEME PER SAN MANGO

Candidato sindaco: Salvatore Moccia

Candidati Consiglieri:

Massimo Boccuzzi

Patrizio Boccuzzi

Roberto Boccuzzi

Orazio Dello Buono

Domenico La Face

Fiorenzo Milone

Paola Teresa Palermo

Antonio Prizio