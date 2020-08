Per fortuna al momento della caduta non passavano veicoli

San Sossio Baronia - Nel tardo pomeriggio di ieri 12 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km 99,200 in direzione Napoli, nel territorio del comune di San Sossio Baronia, per un albero di grosso fusto caduto sulla carreggiata. Il tronco dell’albero è stato tagliato, liberando la parte di carreggiata interessata. Per fortuna al momento della caduta non passavano veicoli.