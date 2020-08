Ufficiali le conferme di Laezza e Silvestri

Nel weekend appena trascorso l’U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato le conferme dei primi due calciatori, i quali faranno parte della rosa a disposizione di Mister Braglia per la stagione sportiva 2020/21.

Si tratta di Giuliano Laezza, difensore centrale reduce da un’ottima annata in maglia biancoverde, e Marco Silvestri, duttile centrocampista anch’egli riconfermato dalla passata stagione.

Il DS Di Somma è, poi, sempre impegnato nella campagna acquisiti ed ha già individuato i profili che fanno al caso del club irpino. Potrebbero essere ufficiali nelle prossime ore Gabriele Rocchi, Salvatore Elia e Alberto Dossena.

Rocchi è un centrale di difesa (ex Cavese), attualmente svincolato ed arriverebbe ad Avellino a parametro zero. Ricopre lo stesso ruolo Alberto Dossena (classe ’98), giovane di proprietà dell’Atalanta, che ha giocato in Serie C con la maglia dell’Alessandria nell’ultima stagione. Sempre di proprietà dell’Atalanta è Salvatore Elia (classe ’99), esterno d’attacco che ha militato tra le fila della Juve Stabia in Serie B nell’ultimo anno.

Interessa anche il portiere Raffaele Ioime, di proprietà del Potenza.