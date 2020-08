“Cimarosa”: ripartono le iscrizioni internazionali e il progetto “Turandot”

Domande da presentare entro il 15 settembre, ad ottobre le ammissioni

Al Conservatorio “Domenico Cimarosa”, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, ripartono le ammissioni internazionali e il progetto Turandot. Dal prossimo 24 agosto e fino al 15 settembre 2020, infatti, saranno aperte le iscrizioni agli studenti internazionali per l’anno accademico 2020/2021.

Si tratta di progetti nati nel 2007, con i quali il Conservatorio di Avellino ha stretto un legame fortissimo con le comunità internazionali e i suoi giovani studenti che arrivano in Irpinia per seguire la didattica dell’Istituto di Altaformazione musicale. Ogni anno il «Cimarosa» ospita tra i 60 e gli 80 alunni che scelgono Avellino e l’Italia per ilcanto lirico e lo studio del pianoforte.

Gli studenti potranno scegliere tra 43 corsi di I Livello e 42 di II Livello. Si va dall’arpa all’oboe, passando per canto e pianoforte fino ad arrivare ai corsi di jazz e di musica elettronica. La domanda di iscrizione dovrà essere prodotta esclusivamente sul sito internet di Isidata.net, seguendo le istruzioni riportate nella guida on-line del sito del Conservatorio, dove sono consultabili anche le informazioni relative alle prove di ammissione per il I e II Livello.

«Al conservatorio si respira da sempre un clima internazionale, grazie alla presenza di allievi stranieri e di quelli del progetto Turandot, che in questi anni hanno portano ad Avellino centinaia di studenti provenienti dall’estero. Anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno in questa direzione a dimostrazione della bontà e del successo che i progetti internazionali hanno avuto in questi anni e che hanno portato il Conservatorio di Avellino ad essere tra le prime Università musicali d’Italia, oltre che un Istituto di Alta Formazione apprezzato in tutto il mondo»,hanno dichiarato il presidente Luca Cipriano e il Direttore Carmelo Columbro.