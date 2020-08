sottoposte a sequestro, 25 cartucce di vario calibro, non denunciate

Sant’Angelo dei Lombardi – I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 57enne residente in area periferica, per “detenzione abusiva di munizionamento”, a seguito di controllo presso la sua l’abitazione, ove venivano rinvenute e sottoposte a sequestro, 25 cartucce di vario calibro, non denunciate.