Così il Sindacato Specialisti Ambulatoriali

Avellino - In una nota indirizzata al Direttore Generale dell’Asl di Avellino, dott.ssa Maria Morgante, e al Direttore del Distretto Sanitario di Avellino, dott. Armando Pirone, il SUMAI Assoprof, Sindacato degli Specialisti Ambulatoriali, denuncia la grave carenza di personale infermieristico presso il distretto di Avellino.

Tale situazione, evidenzia il SUMAI, non consente di fornire prestazioni specialistiche e strumentali adeguate, soprattutto in un contesto epidemiologico in cui è assolutamente indispensabile garantire livelli elevati di sanificazione di apparecchi diagnostici e superfici di contatto degli ambulatori tra una visita e l’altra per evitare rischi di contagio. Tale sicurezza non può essere garantita con un numero così esiguo di infermieri che molto spesso vengono destinati anche a compiti di natura amministrativa.

Ma ancora più grave, sottolinea il SUMAI è registrare la latitanza, per non dire il menefreghismo, della Direzione Generale dell’Asl e della Direzione del Distretto di Avellino che nulla fanno per garantire livelli e sicurezza di assistenza adeguati anche attraverso l’assunzione a tempo determinato di un numero congruo di infermieri in attesa di bandire i concorsi.