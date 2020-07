i Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, a seguito di controlli finalizzati alla repressione delle pratiche di abbruciamento dei residui vegetali e forestali nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, hanno deferito in stato di libertà una persona del posto che, all’interno di un fondo privato condotto a noccioleto, procedeva allo smaltimento, mediante combustione a terra, di residui vegetali derivanti dalla pulizia;

i Carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara, a seguito di attività di controllo inerente all’abbruciamento di residui vegetali in periodo di divieto assoluto, hanno elevato una sanzione amministrativa a carico del conduttore di un fondo agricolo, ubicato in agro del Comune di Cervinara, poiché procedeva all’abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da sfalci di potatura;

i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, a seguito di segnalazione da parte di una persona del posto in merito al ritrovamento di un esemplare di specie “Airone bianco maggiore” in stato di disidratazione ed in precarie condizioni di salute, allertavano il Servizio Veterinario della competente A.S.L. per il recupero dell’animale e per il successivo invio al Centro Cras di Napoli per le cure del caso.