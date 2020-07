Avellino, Valeria Ciarambino presenta il programma del M5S in Campania

La candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania illustra il suo programma al Teatro Partenio

Avellino - Questa mattina, alle 11.30, si è tenuta presso il cinema-teatro Partenio di Avellino, la conferenza stampa di presentazione della candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino.

L’incontro è stato aperto dalle introduzioni dei deputati Maria Pallini e Michele Gubitosa, i quali hanno tessuto le lodi della Ciarambino e del suo operato come Consigliere Regionale, senza risparmiare critiche al presidente uscente De Luca: “Valeria conserva tutti i valori del movimento 5 stelle, con lei alla presidenza avremo una nuova Campania. L’operato del M5S ha consentito a molte famiglie di sopravvivere nei durissimi mesi trascorsi, mentre invece tantissimi cittadini ancora aspettano di ricevere i fondi messi a disposizione a causa delle deficienze dell’apparato burocratico regionale guidato da De Luca”.

Prende in seguito la parola la stessa Valeria Ciarambino: “Sono entusiasta di essere qui oggi e dare ufficialmente il via alla campagna elettorale in Irpinia. Questa terra è ricca di qualità ed opportunità, e l’utilizzo che se ne è fatto fin’ora è stato scellerato. La dura fase attraversata negli scorsi mesi- prosegue la candidata- ci ha insegnato che esiste un modello di sviluppo ed una qualità della vita differenti, ed in questo senso la fase di ripresa ci offre delle possibilità di investimento per rilanciare i territori dell’entroterra. Il settore della “green economy” sarà nei prossimi mesi interessato da forti investimenti, bisogna fare dell’Irpinia la regione più “green” d’Italia”.

Il discorso vira poi sulla questione dello spopolamento della provincia irpina a causa della disoccupazione e sulla sanità: “Bisogna creare infrastrutture e digitalizzare questi territori in un ottica di smart working. Riportare le persone a vivere nelle aree interne che vanno spopolandosi è fondamentale. E’ necessario formare i giovani e agevolare le imprese in quest’ottica per metterle in condizione di fornire opportunità di lavoro.La sanità di questa provincia ha mostrato quanto è deleterio mettere la salute delle persone nelle mani degli amici degli amici. Vogliamo realizzare la sanità territoriale che oggi non esiste. Ciò che è stato fatto con l’ospedale di Solofra è inaccettabile; il covid è stato il pretesto per chiudere il pronto soccorso quando buona parte dell’ospedale era già stato smantellato. Non possiamo consentire lo smantellamento della sanità pubblica campana in favore di quella privata”.

In ultimo la candidata si sofferma sulla proposta di costruzione di un biodigestore di rifiuti nei pressi di Chianche: “E’ pura follia destinare a questo uso un’area come quella di Chianche in cui si produce un vino pregiatissimo che il mondo ci invidia. Non si può più permettere che l’Irpinia venga trattata come un feudo da sfruttare”.

A chiudere l’incontro il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia e il deputato Generoso Maraia, i quali si concentrano sull’operato del Movimento al Governo, esaltando la rivoluzione compiuta all’interno della società di autostrade ed il lavoro svolto sui temi dell’occupazione, della sanità e della tutela ambientale.

In conclusione, la presentazione dei candidati M5S del collegio Avellino al Consiglio regionale della Campania, ovvero Carmen Bochicchio, Vincenzo Ciampi, Generoso Testa e Maura Sarno.