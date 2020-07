I Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona

Atripalda – Intorno alle ore 05’30 di oggi 17 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area.