Proroga dello stato emergenziale attraverso un DPCM

Roma – Ieri sera, il Premier Conte, ha firmato un nuovo DPCM, attraverso il quale viene prorogato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio.

A partire dallo scorso 31 gennaio, il nostro paese è in stato di emergenza che era stata dichiarata fino alla data di ieri, ma la presenza ancora di focolai lungo lo stivale giustifica la necessità di dover prorogare lo stato emergenziale. Nonostante il paese, quindi, stia affrontando la fase 3, il governo ha deciso di non far un passo indietro sullo stato di emergenza, per avere ancora sotto controllo la situazione. Il provvedimento, a firma del presidente del consiglio, va a prorogare anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del 30 giugno e 9 luglio a firma del Ministro della Salute Speranza.

Per visualizzare il decreto clicca qui