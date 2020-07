Operazioni di spegnimento delle fiamme ancora in corso, nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 01’30 di questa notte, sono intervenuti a Montecalvo Irpino, in contrada Malvizza, per un incendio che ha interessato un grosso capannone con al suo interno più di seicento rotoballe di fieno. La sala operativa del Comando Irpino, ricevuta la richiesta di soccorso ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda, una del distaccamento di Ariano Irpino, e dalla sede centrale un’altra squadra e due autobotti in supporto. Le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno avvolto l’intera struttura sono ancora tutt’ora in corso. Non si registrano al momento persone ferite.