Al fine di evitare assembramenti, il sindaco di Moschiano ha limitato gli accessi agli uffici comunali

Moschiano - A causa dei recenti casi di positività al coronavirus registrati nel Comune di Moschiano (Avellino), il sindaco Claudio Rosario Addeo ha disposto alcune limitazioni per l’accesso agli uffici comunali.

Più specificamente , l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune prevede che, al fine di evitare assembramenti di persone anche nella considerazione che, dati i luoghi, non è possibile garantire la distanza minima interpersonale come previsto dal Dpcm, l’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini è consentito esclusivamente previa richiesta di appuntamento telefonico o via mail e valutazione dell’urgenza dei motivi di incontro.

Inoltre, l’accesso agli uffici può essere autorizzato dall’addetto al ricevimento, indipendentemente dalla data richiesta di appuntamento e per comprovati motivi, ad un solo cittadino alla volta e solo dopo aver contattato il dipendente che lo deve ricevere, servizio di protocollo compreso.

