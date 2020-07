Le fiamme che hanno distrutto quasi interamente la struttura sono state spente anche con l'aiuto di un'autobotte

Venticano - Durante la mattinata di oggi 7 luglio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Venticano in contrada San Nicola, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo di circa 100 metri, con al suo interno un trattore, una motozappa e vari attrezzi agricoli oltre a del legname. Le fiamme che hanno distrutto quasi interamente la struttura sono state spente anche con l’aiuto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli. Ci sono volute circa quattro ore di lavoro anche per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.