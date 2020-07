Ritorno alla normalità per lauree magistrali ed a ciclo unico

Salerno - Il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Vincenzo Loia (nella foto in basso a destra), ha emanato un decreto rettoriale, con il quale permette, a partire dal prossimo 20 luglio, agli studenti magistrali, la possibilità di laurearsi in presenza, a circa 5 mesi dalle ultime proclamazioni de visu che vi sono state nel campus di Fisciano. A seguito della pandemia, infatti, a partire dal 6 marzo l’Università aveva chiuso i battenti, proseguendo comunque l’attività didattica sia di corsi, sia di esami che di lauree, attraverso una piattaforma telematica, non creando alcun disagio agli studenti che avevano programmato il proprio percorso. Dopo nemmeno 1 settimana di didattica a distanza, lo scorso 16 marzo i primi studenti si sono laureati, online, a distanza, in una data che fu definita “storica”, dallo stesso Rettore Loia, che attraverso i canali social dell’Ateneo, annunciò l’evento verificatosi, divenuto poi consuetudine nei 4 mesi successivi.

“L’Università di Salerno non si ferma, voi studenti continuerete a studiare, ad apprendere, ad investire sul vostro futuro a laurearvi”, queste le parole di Loia dello scorso 16 marzo, che è ritornato sui social in questi giorni per annunciare il ritorno delle lauree in presenza.

“Ai nostri laureandi della magistrale e del ciclo unico ci vediamo dal 20 luglio, riprendiamo le lauree in presenza, ma sempre andando ad applicare i nostri protocolli di sicurezza, un piccolo ma importante passo verso la ripresa della nostra normalità“, così Il Magnifico Rettore ha voluto annunciare alla comunità del campus salernitano, il graduale ritorno alla normalità con le lauree in presenza a partire dal prossimo 20 luglio.

Per consultare il decreto clicca qui