San Martino Valle Caudina – In fiamme un esercizio commerciale

San Martino Valle Caudina – I Vigili del Fuoco di Avellino, congiuntamente alla squadra del distaccamento di Bonea, del Comando di Benevento, subito dopo le ore 04’30 di questa notte, sono intervenuti a San Martino Valle Caudina, in via Carlo Del Balzo, per un incendio che ha interessato un esercizio commerciale del posto.

La squadra di Bonea, giunta per prima ha iniziato l’opera di spegnimento delle fiamme che hanno interessato la facciata esterna dell’edificio di due piani, subito supportata anche dalla squadra proveniente dal Comando di via Zigarelli. Danni alla facciata, agli infissi e a un contatore del gas. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’edificio.