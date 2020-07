32enne incinta trasportata al reparto anti-covid del policlinico di Napoli

Moschiano- Torna la paura per il coronavirus. Sebbene i dati riguardo l’espansione del contagio siano in questa fase estremamente confortanti, giunge questa mattina la notizia di un nuovo caso di positività in Irpinia.

Una donna, recatasi in ospedale per partorire, ha infatti scoperto di aver contratto il virus, generando nuovamente l’ormai tristemente noto fenomeno di cd. “psicosi da contagio”.

A seguito della notizia infatti, tutti i protocolli anti-covid sono stati attivati, primariamente con la finalità di individuare e tracciare le persone venute in contatto con la donna infetta al fine di verificarne le condizioni di salute.

La donna, 32 anni, è ora ricoverata presso la struttura anti-covid dell’azienda ospedaliera “Federico II” di Napoli. Unica nota lieta il completo successo del parto, il bimbo sta bene ed è in salute.