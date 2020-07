Il nuovo piano dal 6 Luglio. Da domani ripristinate le corse festive sulla Avellino - Nola e quelle dei servizi urbani

Avellino - Dalla prossima settimana scatterà un nuovo piano di rimodulazione dei servizi. Air Mobilità, infatti, ha previsto un ulteriore potenziamento dei collegamenti con Grottaminarda e Benevento. Da lunedì 6 luglio 2020 saranno ripristinate sei corse da e per Grottaminarda. Potenziati sia i collegamenti via autostrada con Avellino, che quelli sulla direttrice Grottaminarda-Bonito-Morroni e sulla tratta Grottaminarda-Mirabella-Piano Pantano. Mentre in direzione Grottaminarda è stata ripristinata la corsa delle 05:50 in partenza da Gesualdo, passando per Frigento.

Implementati anche i servizi di collegamento con il Sannio, con il ripristino della corsa delle 14:15 sulla direttrice Benevento-San Nicola Manfredi-San Giovanni di Montemiletto e quella delle 07:35 sulla tratta Montefalcione-San Nicola Manfredi-Benevento. Anticipata, invece, dalle 08:00 alle 07:40 la corsa da Avellino in direzione Benevento.

Air Mobilità, inoltre, da lunedì implementerà i servizi di collegamento tra Bagnoli Irpino e Ponteromito, oltre a potenziare le corse sulla direttrice Avellino-Tufo-Montefusco. Da domani, domenica 5 luglio 2020, saranno ripristinate le corse festive sulla direttrice Avellino-Nola e dei servizi Urbani. Il quadro completo degli orari è disponibile sul sito internet di Air Mobilità, alla voce “Avvisi Al Pubblico”.