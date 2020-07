Deferiti alla Procura perché responsabili del reato di furto aggravato e possesso di oggetti atti allo scasso

Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico,hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino un 35enne ed un minore di anni 16, entrambi avellinesi, perché responsabili del reato di furto aggravato e possesso di oggetti atti allo scasso. I predetti, nei pressi del cimitero comunale cittadino, smontavano un pannello fotovoltaico, di proprietà comunale, per poi darsi a precipitosa fuga a bordo di FIAT- PUNTO. Il tutto però non passava inosservato ad un residente della zona, il quale,immediatamente allertava il 113.

L’auto con a bordo i due fuggitivi veniva intercettata e bloccata da una pattuglia in prossimità di Via Annarumma. I due giovani, nella circostanza, ammettevano le proprie responsabilità circa il furto del modulo fotovoltaico che veniva rinvenuto all’interno dell’auto, unitamente a numerosi attrezzi atti allo scasso. Dopo essere stati condotti in Questura, al termine degli accertamenti di rito, veniva formalizzata a loro carico la denuncia in stato di libertà.