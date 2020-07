IrpiniAmbiente: Sciopero dei dipendenti il prossimo 14 luglio

Ugl, Cisl, Fiadel e Uil annunciano l'interruzione del servizio

Avellino - A seguito della nota di IrpiniAmbiente che ha annunciato di non avere liquidità per poter garantire gli stipendi ai dipendenti, afferenti al mese di Giugno 2020, i gruppi sindacali di Ugl, Cisl e Uil e Fiadel, hanno ritenuto sospendere il servizio ed annunciare lo sciopero per il prossimo 14 luglio. Forte, quindi, la reazione dei dipendenti che non raccoglieranno i rifiuti il 14 p.v., viste le poche garanzie offerte in merito all’ultimo stipendio ed alla 14esima.