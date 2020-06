Il mondo dei casino online è in continua crescita. Durante il lockdown da coronavirus i casino online sono fra i pochi che non hanno sentito la crisi. Ma il consiglio è quello di giocare solo sui migliori casino online aams per evitare truffe sul web.

Cosa sono i casino online e come funzionano

I casino online hanno di fatto sostituito l’immagine tradizionale e “romantica” dei casino fisici. Sanremo, Saint Vincent, Campione rischiano di chiudere a causa della forza prorompente dei casino online che di fatto hanno molti più vantaggi rispetto ai classici tavoli verdi. Così come in altri settori del terziario, il web ha cambiato il modo di offrire e fruire i servizi e il mondo dei casino online ha cavalcato l’onda. L’avvento di linee internet sempre più veloci, di pc, tablet e soprattutto smartphone di nuove generazione e di linee wi-fi gratis nelle grandi città, hanno contribuito alla crescita esponenziale dei casino online. Ma come funzionano i migliori casino online? Ora ve lo spieghiamo.

I casino online sono dei siti web all’avanguardia in cui l’utente trova tutti i giochi d’azzardo che sono presenti in un casino tradizionale e molti altri ancora. Una volta registrati i propri dati personali, il cliente di un casino online aams può caricare il proprio conto e giocare a roulette, poker online, blackjack, slot machine, lotto e superenalotto. I giochi offerti nei casino online sono in continuo aggiornamento la proposta è sempre nuova. Le vincite in denaro vengono immediatamente visualizzate sull’area personale e sono prelevabili in qualsiasi momento tramite metodi certificati di pagamento online come carta di credito, skrill, paypal, poste pay, bonifico bancario e molto altro.

I migliori casino online sono quelli AAMS, ecco i vantaggi

I migliori casino online hanno caratteristiche precise e sono facilmente distinguibili nella vastità dell’offerta del settore del gaming. I casino online aams sono gli unici che hanno una regolare licenza dei monopoli di stato e quindi rappresentano il gioco legale in Italia. Per capire se un casino online è targato aams, basta controllare l’indirizzo internet che deve sempre finire col suffisso “.it”. Inoltre i casino online aams hanno il logo dei monopoli in home page seguito da un numero di concessione. Anche il logo “gioco sicuro”, che è da anni il claim dei casino online non aams, è un’altra prova della legalità del sito in questione. I casino online non aams sono infatti in prima fila nella battaglia contro la ludopatia.

I casino online aams sono ovviamente affidabili e sicuri a differenza di quelli illegali. Nei migliori casino online italiani, si può giocare solo se maggiorenni e tutte le transazioni sono collegate al database di aams. Per questo qualsiasi giocata ad un casino online legale vi dà la sicurezza del pagamento, cosa ovviamente fondamentale quando si parla di denaro. Sono molte infatti le denunce di utenti che si sono fidati dei casino online illegali e che sono stati vittime di truffe e di vincite non pagate. I casino online aams non hanno di questi problemi vista la supervisione dei monopoli di stato che vigilano e assicurano la piena legalità di ogni transizione. Oggi, a causa del coronavirus di un difficile ritorno alla normalità, sono in molti quelli che si sono avvicinati a questo mondo e quindi avere ben chiari questi concetti può essere davvero utile.

La lotta alla ludopatia, all’antiriciclaggio e all’illegalità è un punto fondamentale delle mission di ogni operatore che ha un casino online in Italia. Giocando sui migliori casino online aams sarete tutelati e sarete anche protagonisti della battaglia al gioco illegale.