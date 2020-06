Avellino, sanzionato il Comune per le strisce pedonali di via Matteotti, Festa “non verranno rimosse”

Di 400 € l'ammontare complessivo della sanzione. Festa smentisce e si oppone alla rimozione.

Avellino- Colorazione delle strisce pedonali difforme rispetto alla disciplina sancita dal codice della strada. Questo il motivo del verbale che quest’oggi il sindaco Gianluca Festa, protagonista dell’ennesima recente “gaffe”, si è visto notificare presso il proprio ufficio relativamente alle strisce pedonali colorate di via Matteotti. A quanto pare la colorazione sgargiante delle strisce pedonali è infatti tale da confondere gli utenti della strada, dunque potenzialmente pericolosa.

L’ammontare complessivo della sanzione, elevata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e notificata dalla polizia stradale di Avellino, è pari ad € 400.

A seguito di tali circostanze sarebbe lecito attendersi la rimozione di suddette strisce pedonali e la loro sostituzione con la colorazione ordinaria; tuttavia il sindaco smentisce tutto. Festa in proposito ha infatti dichiarato “Le strisce rimarranno lì e vedremo cosa accadrà. Non mi sembra che il Comune abbia ricevuto quello che viene riportato dai giornali. Sarebbe clamoroso che solo ad Avellino sia stata richiesta la rimozione delle strisce cosiddette “enjoy”. Vengono realizzate in tutta Italia e il MIT non interviene. La cosa potrebbe essere sospetta, ma attendiamo con fiducia. Questa è una questione nazionale: o le strisce possono essere realizzate in tutta Italia o vanno rimosse in tutta Italia“.

Restano dunque aperti differenti scenari sulla vicenda che sembra ormai essere diventata una questione di principio.