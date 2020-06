Sul posto i Vigili del Fuoco di Avellino

Monteforte Irpino – Intorno alle ore 23:00 di ieri 26 giugno, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 29,300 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. I tre ragazzi a bordo, in rientro nel Beneventano, non hanno subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.