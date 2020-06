Restano invariate le previsioni anti-movida per il contenimento del contagio

Avellino- Con ordinanza il Comune di Avellino ha confermato le misure della scorsa settimana riguardo alla viabilità e consumo di alcolici.

Nello specifico, per quanto riguarda le isole pedonali, resterà chiuso al traffico Viale Italia dalle 21 all’ 1 sia di venerdì che di sabato. Stesso discorso per quanto riguarda il centro storico, con annesso divieto di sosta lungo le vie interessate.

Invariate anche le disposizioni riguardo il consumo di alcolici: dalle 21 di venerdì e sabato non sarà possibile acquistare alcolici presso le grandi e medie distribuzioni, mentre per i bar resta fermo l’obbligo di vendere alcolici esclusivamente in confezioni monouso che non siano in vetro o lattina dalle 19 in poi.

E’ prevedibile che tali disposizioni resteranno in vigore fino a Settembre, sebbene l’auspicio è che le stesse si rendano progressivamente sempre meno necessarie.