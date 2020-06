De Luca chiama il ministro Lamorgese: in arrivo contingente dell'esercito

Stamane il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per discutere circa la situazione d’emergenza in cui versa il comune di Mondragone, centro di un nuovo focolaio da Covid-19 scoppiato all’interno dei palazzi ex Cirio, dichiarati infatti zona rossa.

Dalla pagina social della Regione, De Luca ha dichiarato quanto segue: “Questa mattina ho avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il Ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”.