Domani, 26 Giugno 2020, alle ore 10.00

Avellino – Si comunica che il Consiglio Provinciale è convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 26/06/2020 alle ore 10.00 nella Sala “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo.

Per maggiori informazioni cliccare qui.