Regione Campania: ribadito l’uso facoltativo delle mascherine all’aperto

Con un atto di richiamo, De Luca ribadisce disposizioni già note sull'uso delle mascherine e sullo smart working

Con un atto di richiamo pubblicato oggi, sul sito istituzionale della Regione Campania, il Governatore De Luca ribadisce alcune norme già previste dalle precedenti ordinanze, con specifico riferimento all’uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative “in presenza” in sostituzione allo smart working.

Come ribadito, e come già stabilito nella precedente ordinanza, dal 22 giugno 2020, l’utilizzo della mascherina all’aperto non è più obbligatorio ma facoltativo. Tuttavia, resta l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi (mezzi pubblici, negozi, supermercati etc.).

È ribadito altresì l’obbligo di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all’aperto ed indossarla in tutte le situazioni di assembramento o dove non vi è la possibilità di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro.

Per quanto concerne le attività smart working, per facilitare progressivamente la ripresa delle attività lavorative in presenza, si raccomandano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di adeguarsi alle misure organizzative adottate e ai protocolli di sicurezza.

Clicca qui per l’atto di richiamo.