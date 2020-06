Il Dipartimento della Protezione civile comunica che le Organizzazioni di Volontariato e i datori di lavoro dei volontari impegnati nell’emergenza Coronavirus potranno effettuare richiesta di rimborso delle giornate lavorative

Il Dipartimento della Protezione civile, sul proprio sito istituzionale, comunica la possibilità per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile impegnate nell’emergenza Covid-19 di presentazione richieste dei rimborsi (ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018) relative alle attività svolte nell’ambito dell’emergenza in corso.

La circolare resa nota precisa che i rimborsi spettano ai volontari impegnati appartenenti a:

- Organizzazioni iscritte agli elenchi territoriali attivate dalle Regioni e Province Autonome e le sezioni territoriali delle Organizzazioni iscritte all’elenco centrale, attivate o impiegate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome;

- Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all’elenco centrale, attivate dal Dipartimento della Protezione Civile;

- Organizzazioni di Volontariato degli enti di terzo settore attivate direttamente dal Dipartimento ai sensi del comma 4 dell’art. 40 del Codice.

Saranno le Regioni e le Province Autonome relativamente ai volontari da loro attivati, a comunicare al Dipartimento i nominativi, il numero complessivo delle giornate effettuate dai volontari e le relative motivazioni. Le Organizzazioni iscritte nell’elenco centrale attivate dal Dipartimento, provvederanno tramite pec, alla stessa comunicazione.

Il documento precisa, inoltre, le procedure per le richieste di rimborso ai datori di lavoro dei volontari, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi. Più specificamente, le richieste di rimborso dovranno essere inviate alle Regioni e alle Province Autonome che hanno provveduto all’attivazione del volontariato e al rilascio degli attestati di partecipazione alle attività emergenziali e al Dipartimento della Protezione Civile per le associazioni attivate dal Dpc, ad esclusione dei datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato della Croce Rossa Italiana, dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, le quali provvederanno a raccogliere le richieste.

La stessa circolare consente anche i rimborsi per le spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato. Anche in riferimento a questa tipologia di richiesta di rimborsi la circolare specifica quali modelli utilizzare, le tipologie di spese ammesse o meno al rimborso e la relativa documentazione da allegare. Le richieste devono essere presentate al Dipartimento per il tramite delle Regioni e delle Province autonome, se si tratta di rimborsi alle Organizzazioni di Volontariato attivate a livello territoriale mentre le Organizzazioni attivate dal Dipartimento e iscritte all’elenco centrale dovranno inviare la documentazione al Dipartimento via pec (protezionecivile@pec.governo.it).

Clicca qui per il comunicato integrale.