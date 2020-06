un soccorso ad un uomo di 63 anni

Avellino - Subito dopo le ore 10’00 di oggi 16 giugno, i Vigili del Fuoco di Avellino su richiesta della Polizia di Stato, sono intervenuti in via Pianodardine ad Avellino, per un soccorso ad un uomo di 63 anni che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti. La squadra intervenuta è salita al secondo piano dell’abitazione con la scala, e ha rinvenuto l’uomo privo di vita. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e consegnato alle autorità giudiziarie per gli adempimenti del caso.