Denunciate due persone

Ospedaletto d’Alpinolo – I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, a conclusione di mirati accertamenti per il contrasto dell’abusivismo edilizio in zone vincolate paesaggisticamente, hanno denunciato due persone ritenute responsabili della realizzazione di opere in assenza di titoli autorizzativi.

Tali opere consistevano nell’ampliamento di un’abitazione già esistente, ubicata in area soggetta a vincolo paesaggistico del comune di Ospedaletto d’Alpinolo.

Alla luce delle evidenze emerse, sia a carico del committente dei lavori che del titolare dell’impresa edile è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.