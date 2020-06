Dal 14 luglio riaprono le discoteche ma con divieto di ballo e dal 22 giugno obbligo di mascherine solo nei luoghi chiusi

Con nuova ordinanza n. 56, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha allentato ulteriormente le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus precedentemente disposte.

L’ordinanza, infatti, alla luce del positivo andamento della curva epidemiologica, prevede una serie di ripartenza che avranno luogo a partire dal 14 luglio 2020: la riapertura delle sale gioco, sale bingo, sale scommesse; riapriranno anche discoteche ma solo ed esclusivamente per ascolto musica, consumazioni al bar e ristorazione nel pieno rispetto dei protocolli allegati. Resta, dunque, ancora escluso il ballo.

Il medesimo provvedimento dispone, inoltre, l’aggiornamento delle linee guida, già precedentemente adottate, per gli spettacoli al chiuso e all’aperto: in tali casi, sarà consentito l’accesso a oltre mille spettatori all’aperto e ad oltre 200 al chiuso compatibilmente con la capienza delle sale e nel rispetto del distanziamento.

Viene dato mandato alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, fermo restando il divieto di assembramento, di regolamentare in sicurezza l’accesso nei reparti di familiari, accompagnatori e visitatori.

Un’importante novità riguarda, infine, l’utilizzo delle mascherine che non sarà più obbligatorio all’aperto a partire dal 22 giugno 2020. Chiaramente, sussisterà comunque l’obbligo di portarla con sé e di indossarla anche all’aperto negli spazzi particolarmente affollati in cui non è possibile mantenere adeguatamente la distanza interpersonale di 1 metro.

Scarica qui il testo integrale dell’ordinanza

Scarica qui il Protocollo per sale giochi.

Scarica qui il Protocollo per spettacoli dal vivo.