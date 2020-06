Finisce in carcere un 50enne napoletano responsabile di tentata rapina

Avellino – Gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 50enne di Napoli, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura. L’arresto è scaturito a seguito di un tentativo di rapina avvenuto nel decorso mese di marzo in Avellino, allorquando l’uomo aveva tentato di rubare un cellulare Iphone ad un cittadina di nazionalità cinese.

Nella circostanza, nella centrale Via Carducci, la giovane donna veniva avvicinata dal 50enne che, con la scusa di chiedere l’orario, le sottraeva con una mossa fulminea, lo smartphone, dandosi poi a precipitosa fuga. Una pattuglia della Squadra Mobile, presente nella zona immediatamente interveniva ed individuava con celerità l’autore della rapina che, grazie alle testimonianze acquisite e al riconoscimento della stessa vittima veniva deferito all’Autorità Giudiziaria. Nella serata di ieri, pertanto, l’uomo, è stato rintracciato presso il proprio domicilio in Napoli per essere associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.