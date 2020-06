Le parole dell'ex eurodeputato

“Chiedo all’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, un confronto aperto e leale, alla presenza di un arbitro terzo, ad esempio in radio, per discutere di soluzioni per il traffico cittadino.

Avanzo 4 proposte:

Aprire al traffico dalle 7 alle 10 il Lungomare Caracciolo da Piazza Vittoria a Santa Lucia

Organizzare una commissione d’inchiesta per capire di chi sono le colpe (imprese, funzionari, politici?)per gli infiniti ritardi dei lavori stradali a Napoli

Presidiare con agenti della Polizia Municipale le zone ,tutte conosciute, dove in alcune ore per movida ,bar o lavori stradali, si creano ingorghi senza che ci sia un solo vigile a dirigere il traffico

Annullare la spesa, ridicola, dei monopattini e con gli stessi soldi assumere giovani agenti della Polizia Municipale che disciplinino il traffico

Sono 4 proposte di buonsenso, sulle quali sono aperto al dibattito e al confronto con l’Assessore Clemente. Perché tenere chiuso il lungomare al mattino, quando tutte le attività come i ristoranti, sono ferme, costringendo automobilisti e motociclisti a transitare attraverso la galleria Vittoria, causando, forse, un’intossicazione ai poveri automobilisti intrappolati nelle loro auto?

Il presidio della Polizia Municipale è invece fondamentale nelle zone, ormai note a tutti, dove la viabilità è maggiormente compromessa, impedendo così inutili imbottigliamenti.

Infine è necessario avviare al più presto un’indagine sui lavori pubblici stradali. Abbiamo cantieri che da decenni non vengono terminati e consegnati. Al più presto bisogna comprendere le ragioni di questi ritardi e, dove fosse necessario, agire legalmente contro i colpevoli. Infine, ma non per importanza, si annulli la spesa (ridicola) per i monopattini elettrici, i soldi dei napoletani siano spesi per assumere giovani agenti della Polizia Municipale.

Queste sono le mie proposte. Chiedo pertanto all’Assessore alla Viabilità del Comune di Napoli di discutere seriamente per trovare soluzioni concrete”.

Queste le parole di Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, al termine dell’intervista a Radio CRC durante il programma ‘Barba & Capelli’, condotto da Corrado Gabriele e Antonio Menna.