Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha disposto, in data odierna, attraverso l’ordinanza n.200 del 2020, “la proroga del divieto totale di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale fino al 30/06/2020 e comunque sino al provvedimento di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2020 che verrà emanato dalla Regione Campania.”

L’inosservanza delle misure sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00.

