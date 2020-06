un 60enne deteneva un cane meticcio legato alla catena, denutrito, infestato da parassiti e non iscritto all’anagrafe canina;

un trentenne deteneva un esemplare di American Bully con le orecchie tagliate: l’uomo non era in grado di dimostrare che il taglio fosse stato operato per questioni sanitarie, unica eccezione alla normativa che vieta tale pratica.