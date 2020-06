I gruppi di Fratelli d’Italia del Baianese e del Vallo di Lauro scendono in piazza contro il governo

Avellino- Nella giornata di ieri, 2 Giugno, in occasione della festa della Repubblica, i partiti politici di centrodestra sono stati promotori, in tutta italia, di manifestazioni atte a denunciare quello che è, a loro dire, il cattivo operato del governo di fronte alla crisi sanitario-economica in corso.

La città di Avellino non è stata esente da tale manifestazione, la quale si è svolta lungo il Corso Vittorio Emanuele II. In una nota diffusa dal gruppo Fratelli d’Italia del Baianese si legge: “intendiamo festeggiare la ricorrenza della Repubblica Italiana e per una testimonianza fisica e pacifica contro le attuali ed inefficaci politiche messe in campo dal governo per fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria che ha colpito la nostra amata Italia”. La manifestazione, hanno specificato gli organizzatori, “si è svolta nel naturale e pieno rispetto delle norme sanitarie e con il distanziamento sociale, a numero chiuso, senza comizi e solo con bandiere tricolori”. Gli stessi si sono poi detti soddisfatti dell’andamento complessivo dell’evento : “Ottimo successo di presenza, partecipazione ed entusiasmo. Alla manifestazione, hanno partecipato, schierandosi, con grande ed immancabile senso di patriottismo, il gruppo Fratelli d’Italia del Baianese e quello del Vallo di Lauro”